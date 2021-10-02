За информацию об убийце студенток в Оренбурге объявлена награда

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о награде в миллион рублей тому, кто поможет найти убицу трех студенток в Гае. Его слова приводит издание RIA 56.
«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — заявил Паслер.
Одновременно пресс-служба губернатора Оренбургской области объявила о вознаграждении за информацию о преступнике, который расправился с тремя студентками в Гае. Деньги будут выделены из резервного фонда областного бюджета.
30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае Оренбургской области и во дворе этого дома были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, погибшие приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире.