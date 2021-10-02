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За информацию об убийце студенток в Оренбурге объявлена награда

Елена Прошина
55 минут назад

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о награде в миллион рублей тому, кто поможет найти убицу трех студенток в Гае. Его слова приводит издание RIA 56.

За информацию об убийце студенток в Оренбурге объявлена награда
Фото: СУ СК по Оренбургской областиСУ СК по Оренбургской области

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — заявил Паслер.

Одновременно пресс-служба губернатора Оренбургской области объявила о вознаграждении за информацию о преступнике, который расправился с тремя студентками в Гае. Деньги будут выделены из резервного фонда областного бюджета.

«Все друг другу родственники, и вдруг один убивает другого?»

30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае Оренбургской области и во дворе этого дома были обнаружены тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, погибшие приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире.

Происшествия,Денис Паслер,
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