За информацию об убийце студенток в Оренбурге объявлена награда

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о награде в миллион рублей тому, кто поможет найти убицу трех студенток в Гае. Его слова приводит издание RIA 56.

Фото: СУ СК по Оренбургской области СУ СК по Оренбургской области

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — заявил Паслер.

Одновременно пресс-служба губернатора Оренбургской области объявила о вознаграждении за информацию о преступнике, который расправился с тремя студентками в Гае. Деньги будут выделены из резервного фонда областного бюджета.