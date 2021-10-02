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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

ТАСС
15 минут назад

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Взрыв газа произошел в жилом доме Нижнего Новгорода
Фото: ТАССТАСС

"Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы МЧС России, из здания эвакуировали 100 человек.

"В результате происшествия несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Эвакуированы 100 человек", - сказали в пресс-службе, отметив, что загорания не последовало.

На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.

О пострадавших

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Instagram, что мужчина и женщина, пострадавшие в результате ЧП, госпитализированы в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета.

"Пострадали два человека - мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Начато лечение", - написал в субботу Мелик-Гусейнов.

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Происшествия,МЧС,
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