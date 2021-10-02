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На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист

ТК «Звезда»иещё 4
1 час назад

На вулкане Ключевская сопка на Камчатке пропал альпинист, сообщает местное управление МЧС. 27 сентября мужчина сообщил ведомству о восхождении к вершине вулкана со своим другом. На высоте около 4000 метров погода испортилась, в результате чего альпинистам пришлось выкопать убежище. После этого мужчины приняли решение разделиться, но спустя пару дней не встретились на обговоренном месте.

На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист
Фото:  kam.cod.ru, Instagram kam.cod.ru, Instagram

«1 октября заявитель был обнаружен на высоте 2600 метров, сегодня к вечеру он будет доставлен в поселок Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное. Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления темного времени суток», - говорится в сообщении регионального МЧС.

По словам спасательных служб, скорость поиска зависит от условий погоды. Сейчас, по информации ведомства, там метель, ветер до 70 м/с и температура, которая ощущается как -30.

В конце сентября трагедией закончилось восхождение на Эльбрус: группа из 19 альпинистов, которые находились на высоте 5 400 метров, запросила помощь в связи с испортившимися погодными условиями. В ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС РФ удалось обнаружить участников похода. Одиннадцати из них понадобилась медицинская помощь, пятеро, к сожалению, погибли.

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