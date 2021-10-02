На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист

На вулкане Ключевская сопка на Камчатке пропал альпинист, сообщает местное управление МЧС. 27 сентября мужчина сообщил ведомству о восхождении к вершине вулкана со своим другом. На высоте около 4000 метров погода испортилась, в результате чего альпинистам пришлось выкопать убежище. После этого мужчины приняли решение разделиться, но спустя пару дней не встретились на обговоренном месте.

Фото: kam.cod.ru, Instagram kam.cod.ru, Instagram

«1 октября заявитель был обнаружен на высоте 2600 метров, сегодня к вечеру он будет доставлен в поселок Ключи. Самочувствие мужчины удовлетворительное. Поиски второго альпиниста спасатели планируют вести до наступления темного времени суток», - говорится в сообщении регионального МЧС.

По словам спасательных служб, скорость поиска зависит от условий погоды. Сейчас, по информации ведомства, там метель, ветер до 70 м/с и температура, которая ощущается как -30.