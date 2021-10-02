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На камчатском вулкане пропал альпинист

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад

На Камчатке на вулкане Ключевская сопка пропал российский альпинист. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю. К спасателям обратился друг пропавшего, сообщает ведомство. Двое альпинистов начали восхождение на вулкан 27 сентября. Когда они забрались на высоту в 4000 м, погода испортилась - понялась сильная метель. Мужчины выкопали убежище, но ветер не утихал, и они решили разделиться и спуститься. "Один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал — на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил" - говорится в пресс-релизе. На поиски пропавшего альпиниста из поселка Ключи выдвинулась группа из трех спасателей с двумя единицами техники в распоряжении. Ранее был арестован организатор восхождения на Эльбрус, унесшего жизни пяти человек.

На Ключевском вулкане Камчатки пропал альпинист
Фото:  kam.cod.ru, Instagram kam.cod.ru, Instagram
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