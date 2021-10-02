В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Депутат открыл огонь из автомата у здания МВД в Абхазии

ТК «Звезда»иещё 1
36 минут назад

В Абхазии в городе Сухум депутат парламента подъехал к КПП МВД и открыл стрельбу из автомата «Калашникова». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Депутат открыл огонь из автомата у здания МВД в Абхазии
Фото: @MVD.Abkhazia Facebook@MVD.Abkhazia Facebook

«01 октября 2021 года, примерно в 00 часов 10 минут в городе Сухум, депутат Ардзинба Алмасхан подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД. Выйдя из салона автомашины, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, осознавая, что данная территория является общественным местом, из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия - автомата конструкции „Калашникова“, выкрикивая содержащие ненормативную лексику выражения, произвел 20 выстрелов в воздух», - говорится в сообщении.

Также известно, что Ардзинба сразу скрылся с места происшествия. У входных ворот МВД обнаружены и изъяты 20 стрелянных автоматных гильз калибра 5,4 5 мм. Правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что почти вся территория Абхазии осталась без света из-за аварии на ЛЭП. В результате неполадок без света осталось почти все население в 240 тысяч человек.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители