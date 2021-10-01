Москвичи стали находить повешенных в парке собак

Жители столичного района Новокосино рассказали о случаях жестокой расправы над собаками, которых обнаружили повешенными на деревьях в Салтыковском лесопарке, сообщает РИАМО.

Фото: Фонд «Подарок судьбы» Фонд «Подарок судьбы»

Изначально информация о фактах живодерства стала появляться в социальных сетях. На опубликованных фотографиях можно увидеть собаку в ошейнике, которую повесили на собственном поводке на стволе дерева. В публикации указано, что это второй подобный случай за последнее время.