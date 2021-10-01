Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла). Специалисты нашей технической службы будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения", - сообщили журналистам в пресс-службе.