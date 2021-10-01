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Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

ТАССиещё 6
25 минут назад

Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании "Победа" допустили его столкновение с топливозаправщиком, есть повреждения борта, ущерб оценивают, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Победа".

Самолет "Победы" столкнулся с топливозаправщиком в Астрахани
Фото: ТАССТАСС

"Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ей халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла). Специалисты нашей технической службы будут направлены в Астрахань ближайшим рейсом для оценки повреждения", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Происшествия,Авиакомпания "Победа",
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