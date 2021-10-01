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Лифт с женщиной упал с 15 этажа дома в Москве

Мослента
44 минуты назад

Лифт с 65-летней россиянкой рухнул с 15 этажа жилого дома в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По информации «Пятого канала», инцидент произошел в жилом комплексе «Москвичка» на улице Василия Ощепкова.

Лифт с женщиной упал с 15 этажа в Москве
Фото: PixabayPixabay

Пострадавшая выжила, но получила ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника и была госпитализирована. Источник сообщил, что москвичка работает учительницей в школе 338.

Родственники женщины намерены судиться с управляющей компанией, отвечающей за работу лифта.

Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее в доме на Братиславской улице обнаружили «лифт-убийцу». На опубликованных в сети кадрах видно, как конструкция резко тронулась с места с открытыми дверями, которые закрылись только во время движения.

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