Лифт с женщиной упал с 15 этажа в Москве

Лифт с 65-летней россиянкой рухнул с 15 этажа жилого дома в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По информации «Пятого канала», инцидент произошел в жилом комплексе «Москвичка» на улице Василия Ощепкова.

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Пострадавшая выжила, но получила ушиб шейного и поясничного отделов позвоночника и была госпитализирована. Источник сообщил, что москвичка работает учительницей в школе 338.

Родственники женщины намерены судиться с управляющей компанией, отвечающей за работу лифта.

Другие подробности инцидента уточняются.