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Эксперты зашли в тупик в деле о смерти съевших арбуз москвичек

Lenta.ru
16 минут назад

Эксперты зашли в тупик в деле о смерти двух москвичек, которые съели купленный в «Магните» арбуз — им не удалось установить причину смерти, утверждает Telegram-канал Baza.

Эксперты зашли в тупик в деле о смерти съевших арбуз москвичек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судмедэксперты, проводившие исследования в Царицынском судебном морге, не обнаружили следов отравляющих веществ в анализах умерших москвичек. Поэтому в причине смерти якобы будет указано «отравление неизвестным веществом».

Однако, по данным Telegram-канала, аппарат, на котором проводили исследования, старый, и мог «не увидеть» вещество. Из-за этого будут проведены дополнительные химические исследования.

Об отравлении семьи в Москве стало известно 10 сентября. 15-летняя школьница, ее мать и 61-летняя бабушка съели арбуз, купленный в магазине «Магнит», после чего попали в больницу. Пенсионерка и внучка скончались, мать удалось спасти. Позднее ее выписали из больницы.

Задержан проводивший дезинфекцию "Магнита" сотрудник

Начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев заявил, что причиной смерти двух москвичей стал токсичный лямбда-цигалотрин. Этот яд используется дезинсекторами при обработке помещений от насекомых.

Происшествия,"Магнит",
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