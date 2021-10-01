Сбер оказывает содействие следствию по делу Марины Раковой

« СберБанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе кредитной организации в пятницу.

Там подчеркнули, что расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в СберБанке.