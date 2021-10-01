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Сбер оказывает содействие следствию по делу Марины Раковой

Газета.Ru
43 минуты назад

Сбер оказывает содействие следственным органам по делу бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой.

Сбер оказывает содействие следствию по делу Марины Раковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«СберБанк следит за ходом событий по уголовному делу Марины Раковой и ее коллег», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе кредитной организации в пятницу.

Там подчеркнули, что расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в Сбер и, соответственно, никак не связано с ее работой в СберБанке.

Ранее 1 октября в МВД подтвердили, что Марина Ракова объявлена в розыск.

«Банк оказывает необходимое содействие следственным органам», — отметили в пресс-службе Сбера.

В четверг сообщалось об аресте ряда подозреваемых по делу Раковой: бывшего генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максиме Инкине, его экс-заместителе Евгении Заке и юрисконсульте Кристине Крючковой.

Эксперты ранее подчеркнули, что дело Марины Раковой связано с образовательной сферой.

Происшествия,Сбербанк России,МВД,Газета.Ru,
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