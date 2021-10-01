В Мурманске горящий самолет пролетел прямо над домами

Жители Мурманска, по предварительным данным, заметили самолет, который низко летел над городом. Об этом сообщает местный портал Хибины.com. Согласно информации издания, люди видели на низкой высоте самолет и у него якобы были языки пламени из турбин. Издание kp.ru уточняет, что полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова.
Люди также успели снять на видео летящее воздушное судно и выложить его в социальные сети.
"Кто слышал звук самолета над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно", - интересуются читатели в сообществе "Мурманск" во "ВКонтакте.
При этом комментаторы не исключают, что пролетел не пассажирский самолет, а Ил-38. В настоящий момент нет официального подтверждения ведомств касательно пролетевшего самолета и его маршрута.
Ранее совершивший экстренную посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.