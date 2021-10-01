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В Мурманске самолет пролетел прямо над домами

Газета.Ruиещё 2
37 минут назад

Жители Мурманска, по предварительным данным, заметили самолет, который низко летел над городом. Об этом сообщает местный портал Хибины.com. Согласно информации издания, люди видели на низкой высоте самолет и у него якобы были языки пламени из турбин. Издание kp.ru уточняет, что полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова.

В Мурманске горящий самолет пролетел прямо над домами
Фото: скрин видеоскрин видео

Люди также успели снять на видео летящее воздушное судно и выложить его в социальные сети.

"Кто слышал звук самолета над улицей Буркова? Он прямо над жилыми домами пролетел, очень низко, было шумно", - интересуются читатели в сообществе "Мурманск" во "ВКонтакте.

При этом комментаторы не исключают, что пролетел не пассажирский самолет, а Ил-38. В настоящий момент нет официального подтверждения ведомств касательно пролетевшего самолета и его маршрута.

Ранее совершивший экстренную посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.

Происшествия,Комсомольская правда,
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