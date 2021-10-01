В Мурманске горящий самолет пролетел прямо над домами

Жители Мурманска, по предварительным данным, заметили самолет, который низко летел над городом. Об этом сообщает местный портал Хибины.com. Согласно информации издания, люди видели на низкой высоте самолет и у него якобы были языки пламени из турбин. Издание kp.ru уточняет, что полет лайнера можно было наблюдать над улицей Капитана Буркова.