Он сообщил, что в среду вечером решил спуститься вниз по лестнице пешком, а не на лифте и заметил на лестничной площадке ящик с человеческий рост. Местный житель пытался привлечь внимание к данному факту, однако никто не отреагировал. Наутро, по словам мужчины, доносившийся от предмета запах стал еще хуже. На место происшествия вызвали полицию.