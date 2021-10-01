Обнаруживший ящик с трупом в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцове мужчина рассказал о находке. Видео публикует Telegram-канал SHOT.
Он сообщил, что в среду вечером решил спуститься вниз по лестнице пешком, а не на лифте и заметил на лестничной площадке ящик с человеческий рост. Местный житель пытался привлечь внимание к данному факту, однако никто не отреагировал. Наутро, по словам мужчины, доносившийся от предмета запах стал еще хуже. На место происшествия вызвали полицию.
Ранее Следственное управление СК России по Московской области заявило, что после обнаружения двух мумифицированных трупов в Одинцове было возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, мумифицированное тело женщины обнаружено в кузове автомобиля марки “Газель”, припаркованном у дома по ул. Садовая г. Одинцово, а мумифицированное тело мужчины - в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке», – говорится в сообщении ведомства.