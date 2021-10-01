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Опубликована расшифровка самописцев разбившегося под Хабаровском Ан-26

News.ru
12 минут назад

Опубликованы предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев самолёта Ан-26, разбившегося под Хабаровском 22 сентября. Тогда в результате крушения погибли шесть человек, напоминает Telegram-канал «112».

Опубликована расшифровка самописцев разбившегося под Хабаровском Ан-26
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/РИА НовостиПресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/РИА Новости

Перед катастрофой самолёт двигался в режиме автопилота. В районе заповедника его отклонило в сторону гор. Система предупреждения столкновения с землёй не сработала, или же была отключена. Члены экипажа не успели вовремя среагировать на аварийную ситуацию. По имеющимся данным, они заметили гору за три секунды до столкновения.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило об окончании работ на месте крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Проведён разбор конструкций разбившегося воздушного судна.

На месте происшествия работал оперативный штаб. С родственниками погибших членов экипажа работали психологи, им также оказывалась необходимая информационная поддержка.

Происшествия,МЧС,
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