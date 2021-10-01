Опубликована расшифровка самописцев разбившегося под Хабаровском Ан-26

Перед катастрофой самолёт двигался в режиме автопилота. В районе заповедника его отклонило в сторону гор. Система предупреждения столкновения с землёй не сработала, или же была отключена. Члены экипажа не успели вовремя среагировать на аварийную ситуацию. По имеющимся данным, они заметили гору за три секунды до столкновения.