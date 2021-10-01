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Качели с ребенком упали в Твери. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Качели упали вместе с ребенком в Твери. Инцидент произошел 30 сентября на детской площадке на улице Планерная, дом 8. Видео опубликовало сообщество «НТ| Новая Тверь» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как конструкция рухнула вместе с качавшейся девочкой. Рядом с ней упала металлическая балка.

«С момента сдачи дома обслуживание площадки если и проводилось, то только на бумаге. Периодически сами жильцы подтягивали болты, но этого, конечно же, недостаточно для обеспечения должной безопасности», – утверждает автор публикации.

Следственное управление СК России по Тверской области инициировало доследственную проверку.

Происшествия,Видео,СКР,
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