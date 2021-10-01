В Черногории задержали российского банкира

Полиция города Тиват в Черногории задержала российского банкира с инициалами И.Ц. по ордеру Интерпола. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) страны.

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Отмечается, что 55-летний гражданин России находился в розыске в связи с обвинениями в финансовых махинациях. По информации черногорских правоохранительных органов, банкира подозревают в том, что он с 2012 по 2018 год посредством «дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей». На данный момент мужчину поместили под экстрадиционный арест.