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Женщина с ребенком на руках проехалась на моноколесе в Петербурге. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Петербурге женщина проехалась на моноколесе с ребенком, которого держала на руках. Этот момент снял на видео один из очевидцев в Выборгском районе города. Запись попала в распоряжение телеканала «360».

На кадрах видно, как женщина с маленьким ребенком пересекает проезжую часть по пешеходному переходу перед автомобилями под мигающий зеленый сигнал светофора, не сбавляя скорость.

В конце сентября стало известно, что Минтранс совместно с МВД России подготовил поправки к правилам дорожного движения. Согласно предложенным изменениям, предельная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности составит 25 км/ч.

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