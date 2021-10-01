Женщина с ребенком на руках проехалась на моноколесе в Петербурге. Видео

В Петербурге женщина проехалась на моноколесе с ребенком, которого держала на руках. Этот момент снял на видео один из очевидцев в Выборгском районе города. Запись попала в распоряжение телеканала «360».
На кадрах видно, как женщина с маленьким ребенком пересекает проезжую часть по пешеходному переходу перед автомобилями под мигающий зеленый сигнал светофора, не сбавляя скорость.
В конце сентября стало известно, что Минтранс совместно с МВД России подготовил поправки к правилам дорожного движения. Согласно предложенным изменениям, предельная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности составит 25 км/ч.