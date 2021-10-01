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Женщина на кроссовере сбила ребенка в Сыктывкаре. Видео

Александр Кузьмин
26 минут назад

В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка, а затем еще одного пешехода. Об этом сообщает портал «Pro Город», опубликовавший видео ДТП. По предварительным данным, за рулем Suzuki Grand Vitara находилась 52-летняя женщина.

Совершая поворот на улицу Орджоникидзе, автомобиль сбил пересекавшего по «зебре» проезжую часть мальчика. После этого, не справившись с управлением транспортным средством, автомобилистка выехала на обочину и сбила женщину. Пытаясь скрыться с места аварии, она врезалась в Volkswagen.

От полученных травм женщина-пешеход скончалась, ребенок госпитализирован. Водителю в Volkswagen медики оказали помощь на месте. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

Происшествия,Видео,
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