Женщина на кроссовере сбила ребенка в Сыктывкаре. Видео

В Сыктывкаре иномарка сбила ребенка, а затем еще одного пешехода. Об этом сообщает портал «Pro Город», опубликовавший видео ДТП. По предварительным данным, за рулем Suzuki Grand Vitara находилась 52-летняя женщина.

Совершая поворот на улицу Орджоникидзе, автомобиль сбил пересекавшего по «зебре» проезжую часть мальчика. После этого, не справившись с управлением транспортным средством, автомобилистка выехала на обочину и сбила женщину. Пытаясь скрыться с места аварии, она врезалась в Volkswagen.