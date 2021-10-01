«У террориста изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения. В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания в инкриминируемых преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», – говорится в сообщении ФСБ России.