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ФСБ показала задержание готовившего взрыв в Черкесске террориста ИГ*

Александр Кузьмин
13 минут назад

В Карачаево-Черкесии ФСБ России предотвратила теракт, который планировал устроить местный житель. Видео его задержания публикует Telegram-канал «RT на русском».

По данным ведомства, задержанный является сторонником террористической организации «Исламское государство»*, он готовил атаку на сотрудников правоохранительных органов.

«У террориста изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения. В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания в инкриминируемых преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», – говорится в сообщении ФСБ России.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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