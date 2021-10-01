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Блогер с муляжом автомата решил пройтись по школам Ишимбая. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Башкирский блогер решил провести «эксперимент», посетив учебные заведения города Ишимбая с муляжом автомата. Видео публикует сообщество «Уфа online» во «ВКонтакте».

«Хочу объяснить всем спецслужбам, что это макет боевого автомата АК-47. Сегодня мы пройдем в городе Ишимбае по всем школам, институтам, колледжам, посмотрим, как они ждут террористов», – заявляет на камеру блогер.

Размещенной в социальной сети записью заинтересовались правоохранители. Стражи правопорядка ведут розыск местного жителя, его планируют доставить в полицию для дачи объяснений по данному факту, сообщает «Уфа online».

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