Отец убитой под Оренбургом студентки потребовал казнить преступника

Преступник, жестоко расправившийся с тремя студентками медицинского колледжа в городе Гае Оренбургской области, должен быть наказан по всей строгости закона. Об этом заявил отец одной из погибших девушек, которая предприняла попытку спастись, выбежав из квартиры, где преступник устроил расправу.

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«Следует разыскать его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — сказал Рауф У. в комментарии изданию Ufa1.ru.

Как рассказала мать погибшей студентки, та незадолго до гибели позвонила домой и сказала, что скоро приедет погостить.

«Говорила, что пришла с занятий, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учебы освободится. Потом она еще с супругой брата беседовала вечером по телефону, все было нормально», — пояснила мать погибшей.

В настоящее время родственники убитой девушки ждут, когда разрешат забрать ее тело. По их словам, до сих пор они не могут поверить в произошедшее.

«Я не верю. Не верю. Она у меня умницей была, с детства мечтала быть медиком, обучалась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали», — отметила женщина.