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Соседи рассказали на видео об убитых студентках в Оренбурге

Александр Кузьмин
1 час назад

Соседи трех девушек, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены после пожара в одном из жилых домов в городе Гай в Оренбургской области, рассказали о погибших.

По словам местной жительницы, погибшие вели спокойный образ жизни, много времени посвящали учебе и редко появлялись на улице.

«Они в прошлом году, наверное [переехали], проучились год и вот начало года. Они вот пробегут в магазинчик и все на этом. Они все время дома, мы их и не видели на улице. Спокойные девчушки были», - отметила соседка.

Арендодатель квартиры, где проживали девушки, рассказал, что никогда не встречался со студентками лично, а только общался с матерью одной из них.

Как сообщает пресс-служба СК по Оренбургской области, тела двух жительниц дома с множественными колото-резаными ранами были найдены в квартире в ходе тушения пожара. Тело еще одной погибшей с аналогичными ранениями было обнаружено во дворе дома.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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