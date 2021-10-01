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Женщины из Киргизии устроили массовую драку в Москве

Мослента
1 октября 2021

Сотрудникам столичной полиции удалось остановить массовую драку, которую устроили приехавшие из Киргизии женщины. Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мигрантки устроили массовую драку в Москве
Фото: Ирина Бужор / КоммерсантъИрина Бужор / Коммерсантъ

По имеющейся информации, драка произошла на улице Хачатуряна. В ней принимали участие молодые мигрантки. Только одной из них около 40 лет.

Почти сразу после начала конфликта дерущихся разняли сотрудники полиции. Пятерых участниц потасовки доставили в отдел.

Женщины пояснили, что у них произошел словесный конфликт, который разговорами разрешить не удалось.

Полиция проводит проверку и выясняет, есть ли у мигранток регистрация в Москве.

Ранее группа мигрантов подралась с охраной в московском торговом центра. Приезжие мужчины были пойманы с поличным на воровстве. Драка попала на видео.

Происшествия,Мигранты,Драка,Массовые драки,
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