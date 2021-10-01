Мигрантки устроили массовую драку в Москве

Сотрудникам столичной полиции удалось остановить массовую драку, которую устроили приехавшие из Киргизии женщины. Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

По имеющейся информации, драка произошла на улице Хачатуряна. В ней принимали участие молодые мигрантки. Только одной из них около 40 лет.

Почти сразу после начала конфликта дерущихся разняли сотрудники полиции. Пятерых участниц потасовки доставили в отдел.

Женщины пояснили, что у них произошел словесный конфликт, который разговорами разрешить не удалось.

Полиция проводит проверку и выясняет, есть ли у мигранток регистрация в Москве.