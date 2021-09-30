Стрелявшему у школы москвичу грозит условный срок

«Ему могут, скорее всего, вменить статью о хулиганстве, то есть 213 статью Уголовного кодекса. Но опять же о реальном наказании речь не пойдет, если он раньше не был судим. Скорее всего, будет признание вины, получит условно года три», — сказал эксперт в комментарии «360».