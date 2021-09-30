В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стрелявшему у школы москвичу грозит условный срок

Говорит Москва
39 минут назад

Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Стрелявшему у школы москвичу грозит условный срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ему могут, скорее всего, вменить статью о хулиганстве, то есть 213 статью Уголовного кодекса. Но опять же о реальном наказании речь не пойдет, если он раньше не был судим. Скорее всего, будет признание вины, получит условно года три», — сказал эксперт в комментарии «360».

Конфликт произошёл сегодня у забора школы на улице Палехской. Десятиклассницу окружили молодые люди, которые, по данным источника «360», были недовольны её шуткой про национальности в соцсетях. По предварительной версии, ученица рассказала о случившемся отцу, он пришёл к школе и выстрелил в воздух.

По информации телеканала РЕН ТВ, раньше мужчина работал на частном охранном предприятии. У него имеется травматический пистолет Glock и разрешение на оружие. В настоящее время стрелявший задержан.

Происшествия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители