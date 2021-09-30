Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Видео

Заводский районный суд города Кемерово начал оглашение приговора первым восьмерым фигурантам по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в четверг. Оглашение приговора состоялось в помещении Ленинского районного суда города Кемерово.

Таким образом генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, техдиректор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности и в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин и начальник караула пожарной части 2 Сергей Генин были признаны виновными в халатности.

Остальные фигуранты уголовного дела также были признаны виновными. Государственное обвинение запросило для них реальные сроки: от пяти до 14 с половиной лет.