Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Видео

Заводский районный суд города Кемерово начал оглашение приговора первым восьмерым фигурантам по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в четверг. Оглашение приговора состоялось в помещении Ленинского районного суда города Кемерово.
Таким образом генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, техдиректор компании-собственника ТРЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова были признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности и в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин и начальник караула пожарной части 2 Сергей Генин были признаны виновными в халатности.
Остальные фигуранты уголовного дела также были признаны виновными. Государственное обвинение запросило для них реальные сроки: от пяти до 14 с половиной лет.
Ранее по факту пожара в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей, а еще 147 человек пострадали, были возбуждены уголовные дела в отношении 15 фигурантов. В числе прочих, к уголовной ответственности был привлечен совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки должностному лицу.