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Полиция задержала мужчину за стрельбу у школы в Москве. Видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад

Полиция задержала мужчину за стрельбу на Палехской улице на северо-востоке Москвы. Изначально сообщалось, что стрельба была на территории школы 1374, однако потом выяснилось, что инцидент произошел недалеко от учебного заведения. Мужчина был вооружен травматическим пистолетом, сообщает Telegram-канал "Подъем".

«Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошёл конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет».

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