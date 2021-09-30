Полиция задержала мужчину за стрельбу у школы в Москве. Видео

Полиция задержала мужчину за стрельбу на Палехской улице на северо-востоке Москвы . Изначально сообщалось, что стрельба была на территории школы 1374, однако потом выяснилось, что инцидент произошел недалеко от учебного заведения. Мужчина был вооружен травматическим пистолетом, сообщает Telegram-канал "Подъем" .

«Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы на Палехской улице произошёл конфликт со знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу. Отец с девушкой приехал в школу и во время разговора с обидчиками дочери выстрелил один раз вверх, предположительно, из травматического оружия. Пострадавших нет».