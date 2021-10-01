Обманувшие пенсионерку мигранты бежали из России

Двое мигрантов, обманувшие пенсионерку в Ленобласти на полмиллиона рублей, были отпущены под подписку о невыезде, пешком пересекли границу России, сбежав на родину. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину, — говорится в сообщении.
Отмечается, что они пешком пересекли границу России. Следсствие рассмотрит вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск.
По данным ведомства, преступники предложили женщине отремонтировать крышу дачного домика в Ленинградской области. Однако, получив предоплату, скрылись у себя на родине. Спустя некоторое время они вновь приехали в Россию, где их и задержали.
В отношении троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), их оставили под подпиской о невыезде. После поимки, один из задержанных расплакался заявил на камеру, что сожалеет о случившемся.
По данным МВД, мигранты стали совершать больше преступлений. Так, за восемь месяцев 2021 года их число выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из статистических данных МВД. Всего с начала года в России иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 24,7 тысячи преступлений.