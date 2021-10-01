Обманувшие пенсионерку мигранты бежали из России

Двое мигрантов, обманувшие пенсионерку в Ленобласти на полмиллиона рублей, были отпущены под подписку о невыезде, пешком пересекли границу России, сбежав на родину. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину, — говорится в сообщении.

Отмечается, что они пешком пересекли границу России. Следсствие рассмотрит вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск.

По данным ведомства, преступники предложили женщине отремонтировать крышу дачного домика в Ленинградской области. Однако, получив предоплату, скрылись у себя на родине. Спустя некоторое время они вновь приехали в Россию, где их и задержали.

В отношении троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), их оставили под подпиской о невыезде. После поимки, один из задержанных расплакался заявил на камеру, что сожалеет о случившемся.