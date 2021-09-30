Как бандиты в 90-х боролись за контроль над Тольятти

В начале 90-х в Тольятти разразилась настоящая криминальная война за контроль над «АвтоВАЗом». Одно из крупнейших предприятий страны сулило преступным группировкам баснословную прибыль, и ради победы бандиты были готовы на всё. Город превратился в зону боевых действий. Разборки велись на протяжении многих лет, жертвами конфликта ОПГ стали сотни человек, а надгробия криминальных авторитетов до сих пор занимают значительную часть городского кладбища Тольятти. Хроника и отголоски той войны — в материале «Секрета».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

История криминальной войны за «АвтоВАЗ» неразрывно связана с историей самого города Тольятти, ставшего полем битв криминальных группировок. До 1964 года он носил название Ставрополь и почти ничем не выделялся среди других небольших провинциальных городов.

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В 1966 году Правительство СССР решило построить в городе Волжский автозавод, который должен был удовлетворить растущий спрос населения страны на автомобили. За следующие 20 лет население города выросло в несколько раз, и к концу 80-х там жили свыше 600 000 человек. Большинство так или иначе были связаны с «АвтоВАЗом».

Рост криминала в Тольятти начался ещё в середине 80-х годов, но расцвела преступность уже после распада СССР. Появились первые ОПГ, которым в будущем предстояло сыграть ключевую роль в криминальной войне. Одна из них, Напарниковская (названа в честь её основателя Владимира Вдовина по кличке Напарник), поначалу промышляла «напёрсточным бизнесом» в Тольятти, то есть контролировала популярную тогда игру в напёрстки. Волговская ОПГ (её организовали работники гостиницы «Волга» Александр Маслов и Владимир Карапетян) сразу стала работать по-крупному: бандиты создали сеть салонов по продаже украденных с «АвтоВАЗа» комплектующих. К этому же бизнесу позднее подключились и «напарниковские».

Огромный завод быстро стал для местных банд основным источником дохода. Видов бизнеса было несколько. Помимо уже упомянутого воровства запчастей, члены ОПГ собирали «дань» с посредников, торговавших машинами, а также взяли под контроль магазин при «АвтоВАЗе», который был единственным официальным дилером в начале 90-х. В отдельные периоды бандиты не стесняясь хозяйничали на заводе, многие из них имели даже пропуска для прохода на территорию.

Оценить понесённый «АвтоВАЗом» ущерб нелегко, но примерную картину дают публикации местных газет того времени: так, в июле 1994 года «Тольяттинское обозрение» сообщило, что лишь за одну ночь с завода украли деталей на сумму почти 10 млн рублей.

Войну между группировками развязала банда Агия — Воронецкого, созданная «напёрсточниками» и рэкетирами Владимиром Агием и Александром Воронецким. В отличие от других ОПГ, которые не стремились к конфликтам и мирно делили огромные прибыли с «АвтоВАЗа», эта команда за короткий срок успела перессориться почти со всеми конкурентами. В некоторых случаях поводом для конфликта становилась делёжка торговых точек, с которых бандиты получали процент.

В конце концов в 1992 году Агий и Воронецкий стали готовиться к устранению своих «партнёров» и установлению полного контроля над теневым бизнесом завода. Для решения столь амбициозной задачи нужно было найти союзников. Одним из них стал культурист и торговец крадеными запчастями Олег Хорошев по кличке Подарок, который к тому времени сколотил собственную банду.

Подопечные Подарка серьёзно отнеслись к «заказу» от банды Агия — Воронецкого, начали активно готовиться к будущей войне и закупать оружие. Внушительный арсенал группировки состоял из двух обрезов, двух пистолетов Макарова и одного ТТ, спортивного пистолета Марголина, автомата АКС-74У, а также нескольких гранат и самодельных взрывных устройств. Но, как показали дальнейшие события, даже такое оснащение не помогло новоиспечённым гангстерам — вероятно, сказался недостаток опыта.

Первой жертвой бандитских разборок должен был стать Напарник. Члены банды Хорошева планировали устроить засаду на авторитета, но у них ничего не вышло — неудачливые киллеры заметили на чердаке его дома снайпера и не стали испытывать судьбу. В итоге бандиты вынуждены были повременить с убийством Вдовина и переключили своё внимание на другого криминального босса — Сергея Купеева, главу союзной «волговцам» Купеевской ОПГ. Но и в этот раз все их планы расстроились: после продолжительной слежки за лидером группировки люди Подарка снова сочли нападение слишком рискованным — из-за большого количества охранников, окружавших Купеева.

За этим последовало ещё несколько провалов. Хорошев начал считать, что его подчинённые вообще не способны выполнить поставленные задачи, поэтому ликвидация следующей цели стала делом принципа. На сей раз киллеры должны были убрать союзника Волговской ОПГ — главу кооператива по тонировке стёкол «Мираж» Владимира Биличенко, известного в криминальном мире под кличкой Хохол.

И снова несколько попыток убийства оказались неудачными. Наконец, 16 сентября 1992 года Биличенко вышел из дома в окружении четырёх приятелей прямо навстречу ожидавшим его убийцам.

Но и здесь всё пошло не по плану: приближение вооружённых бандитов заметила с балкона жена Хохла и успела предупредить его криком. Киллеры бросились бежать. За ними ринулись люди Биличенко и он сам. Это было ошибкой — гангстеры Подарка заняли позицию за углом одного из домов и встретили преследователей дробью из обрезов. Биличенко погиб. Позднее его подручные выкрали тело из морга и вывезли на Украину для похорон.

Смерть Хохла стала шоком для всего криминального мира Тольятти и ознаменовала начало нового этапа — открытой войны криминальных группировок. Выстрелы на улицах города отныне будут звучать ещё чаще, чем раньше.

Первая война: 1992–1993

Через полтора месяца после смерти Владимира Биличенко в подъезде собственного дома расстреляли и Сергея Купеева, на которого бандиты Подарка безуспешно охотились ранее. Услышав выстрелы, жена Купеева открыла дверь, но успела лишь подхватить смертельно раненного супруга. Преступление так и не раскрыли, но в городе предполагали, что люди Хорошева просто доделали свою работу.

Следующее громкое покушение произошло 13 ноября, всего через 10 дней после гибели Купеева. На этот раз жертвой киллера стал главарь Волговской ОПГ Маслов, которого подстерегли у подъезда дома и застрелили двумя выстрелами в спину. Но убийце не повезло — из-за заклинившего пистолета он не смог расправиться с телохранителем авторитета. Тот узнал в нападавшем Сергея Шилова, известного своими связями с бандой Агия — Воронецкого. Вскоре и милиция, и весь криминальный мир Тольятти уже знали, кто стоял за убийством уважаемого всеми Маслова.

На «беспредельщиков» открылась охота, но в этот раз удача оказалась на их стороне — первыми до «агиевских» и «хорошевских» добрались правоохранительные органы, что наверняка уберегло многих бандитов от расправы. В начале декабря 1992 года арестовали всех членов банды Подарка, кроме него самого. Милиция не смогла доказать причастность Александра Воронецкого к убийствам, поэтому он остался на свободе. Уже 18 декабря его застрелили во время прогулки с собакой, хотя Воронецкий предусмотрительно надел бронежилет.

Агию повезло немного больше — он какое-то время скрывался в квартире новой жены, но затем лидера ОПГ всё же задержали сотрудники милиции. Его признали виновным и назначили 15 лет колонии, однако весной 1995 года Верховный суд неожиданно отменил этот приговор. Обвиняемые оказались на свободе, после чего их стали методично отстреливать соратники убитых ими «братков».

Судьба Владимира Агия осталась неизвестной. Скорее всего, его либо убили, либо он скрылся, опасаясь расправы. Без вести пропал и Хорошев-Подарок — по некоторым свидетельствам, с ним расправился брат Сергея Купеева Гарри, который прошёл Афганскую войну и стал новым лидером Купеевской ОПГ. Труп Хорошева якобы сбросили в Волгу с плотины Жигулёвской ГЭС. По другим данным , бандит успел уехать в Германию.

Разгром группировки Агия — Воронецкого называют концом первой криминальной войны в Тольятти. На некоторое время в городе установился хрупкий мир, но главные битвы между местными ОПГ ещё были впереди.

Напарник против Большого: 1994–1996

Конфликт, в итоге развязавший вторую войну, оказался сложнее предыдущего. К 1994 году различные группировки ещё больше усилили своё влияние в Тольятти. Между вчерашними союзниками — Напарниковской и Волговской ОПГ — стали возникать противоречия. Последнюю после гибели Александра Маслова возглавил авторитет Дмитрий Рузляев по кличке Дима Большой.

В мае 1994 года в собственной квартире неизвестные убили союзника «волговских» Гарри Купеева, а спустя год расправились и с его отцом Владимиром, который также играл ключевую роль в деятельности Купеевской ОПГ.

В то же время Напарник и его подручные только усиливались и стали претендовать на всё большую долю нелегальных доходов с «АвтоВАЗа». Первое столкновение между конкурентами произошло 30 мая 1994 года недалеко от одного из КПП завода. Поводом для конфликта стала делёжка большой партии автомобилей. Стрелка закончилась настоящим побоищем и разгромным поражением «напарниковских» — группировка потеряла двух крепких бойцов.

Вскоре после этого Вдовина-Напарника арестовали за хранение оружия, а в Тольятти разразилась война между двумя ОПГ.

Масштаб боевых действий был несопоставим с первой «Великой рэкетирской войной», потому что в этот раз бандиты были намного лучше подготовлены к противостоянию и создавали целые отряды наёмных убийц. В них вербовали как местных жителей, так и иногородних.

Пик уличного насилия пришёлся на осень 1994 года, когда в городе совершалось в среднем по три заказных убийства в день. Иногда жертвами бандитов становились случайные люди. Так, 23 ноября приехавшие в Тольятти члены «слоновской» группировки (союзники «волговских» из Рязани) застрелили на улице сотрудника «АвтоВАЗа», перепутав его с членом Напарниковской ОПГ. Накал противостояния был таким, что несколько заметных лидеров группировок были вынуждены залечь на дно. Так после освобождения поступил и сам Напарник.

Важный аспект второй войны тольяттинских бандитов был связан с соперничеством за ГЦЗЧ (Головной центр запасных частей) «АвтоВАЗа». Эту структуру к тому времени контролировала подчинённая Напарнику Татарская ОПГ. Часть запчастей бандиты воровали, часть — облагали специальным «налогом».

Рузляев нанёс по отлаженной схеме сокрушительный удар: его информаторы стали раскрывать милиции местонахождение тайников с украденными запчастями. «Татарские» ответили на это серией убийств людей, близких к «волговским», в том числе двух начальников транспортного цеха «АвтоВАЗа». Лишь после этого, в феврале 1995 года, милиции удалось задержать киллеров Татарской ОПГ. Позднее они получили большие тюремные сроки.

Вскоре после этого в бандитских войнах наступило затишье, но длилось оно недолго.

Третья война и конец Волговской ОПГ

Напряжённость вновь начала усиливаться к концу 1996 года. В Тольятти одного за другим убивали простых бандитов и авторитетных бизнесменов. В октябре застрелили предпринимателя Алика Гасанова, владевшего крупнейшей в городе автомобильной дилерской компанией, рыбокомбинатом, стадионом и даже телеканалом. Гасанов считался «кошельком» Волговской ОПГ, и для Рузляева гибель партнёра обернулась серьёзными финансовыми проблемами. Кроме того, лидера «волговских» арестовали по делу киллеров «слоновской» группировки из Рязани, которые работали в Тольятти по приглашению Димы Большого. В итоге причастность Рузляева к убийствам так и не удалось доказать — и он снова оказался на свободе.

Тем временем убийства продолжались. В марте и июле 1997 года неизвестные застрелили двух финансистов Волговской ОПГ, Андрея Мочалкина и Сергея Бакунова. Но самый кровавый эпизод третьей бандитской войны в Тольятти произошёл позже, весной 1998 года.

Жертвами бойни оказались участники Купеевской группировки, которую после гибели Гарри Купеева возглавлял Христиан Михнов по кличке Крест. Банда насчитывала немало ветеранов войны в Афганистане, и в тот день они, по обыкновению, собрались в помещении Союза ветеранов Афганистана. 13 апреля туда ворвались неизвестные в камуфляжной форме, уложили собравшихся бандитов на пол и методично расстреляли их одного за другим. Тогда погибли пять человек — костяк Купеевской ОПГ.

Вскоре после этого убили и знаменитого Диму Большого. 25 апреля Рузляев на машине угодил в засаду по пути к своему соратнику по кличке Мультик. Киллеры изрешетили автомобиль лидера «волговских». Большой получил множество ранений, включая две пули в голову, и шансов выжить у него не было.

Место главы группировки занял Вадим Старцев, но продержался он недолго: уже в июле жизнь авторитета прервал выстрел снайпера в Самаре. Следующего лидера банды — Евгения Ишимова — застрелили в октябре, а уже в мае 2000 года конкуренты добрались и до одного из основателей Волговской ОПГ Владимира Карапетяна.

Потери несли не только бандиты — сотрудники правоохранительных органов и журналисты тоже часто становились жертвами киллеров. Так, 22 мая 2000 года бандиты расстреляли машину главы уголовного розыска ГУВД Тольятти Дмитрия Огородникова, который славился репутацией принципиального борца с организованной преступностью. Милиционер, к тому времени переживший уже несколько покушений, погиб на месте.

В октябре неизвестные проломили голову главному редактору телеканала «Лада ТВ» Сергею Логинову. Он умер в больнице спустя несколько дней. Незадолго до этого застрелили 162603 гендиректора «Лада ТВ» Сергея Иванова.

Дату окончания третьей криминальной войны определить трудно, поскольку убийства предпринимателей и криминальных авторитетов в Тольятти продолжались вплоть до конца 2000-х годов и даже после. При этом часть бандитских группировок всё же удалось окончательно разгромить.

Порядок на «АвтоВАЗе» частично восстановили в результате милицейской операции «Циклон», проведённой в 1997–1998 годах. На территорию завода прибыли бойцы СОБРа и бронетехника. Силовикам удалось вытеснить с завода преступные группировки и установить на предприятии жёсткий пропускной режим. Из-за масштаба операции её даже прозвали «Куликовской битвой» — по фамилии главы МВД Анатолия Куликова.

Бригада работников Главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) и Приволжского РУБОПа тоже сработала как следует: сыщики раскрыли 151 преступление, а за время их работы общий уровень преступности в Тольятти упал на 2,4%. Масштабная операция помогла всего за год предотвратить утечку из бюджета на 200 миллионов рублей.

В 2003 году состоялся суд над членами Волговской ОПГ, которых приговорили к длительным срокам в том числе за убийства Огородникова и Иванова. Владимир Вдовин (Напарник) успел вовремя выйти из игры — по некоторым данным , после 2000 года «крёстный отец» тольяттинской мафии уехал в Германию, а сейчас живёт в Испании.