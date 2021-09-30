Устроившего стрельбу в Сочи водителя «гелика» задержали. Видео

Полицейские в Сочи задержали водителя внедорожника, который открыл стрельбу на дороге в Хостинском районе курортного города. Правоохранители смогли оперативно установить личность нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Об этом сообщает портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующие кадры.

Как уточняется, лишенный права на управление транспортным средством турист из Санкт-Петербурга произвел выстрелы из аэрозольного пистолета. Это оружие, для приобретения которого не требуется лицензия, было изъято во время задержания.