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Устроившего стрельбу в Сочи водителя «гелика» задержали. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Полицейские в Сочи задержали водителя внедорожника, который открыл стрельбу на дороге в Хостинском районе курортного города. Правоохранители смогли оперативно установить личность нарушителя и привлечь его к административной ответственности. Об этом сообщает портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующие кадры.

Как уточняется, лишенный права на управление транспортным средством турист из Санкт-Петербурга произвел выстрелы из аэрозольного пистолета. Это оружие, для приобретения которого не требуется лицензия, было изъято во время задержания.

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