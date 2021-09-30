Подозреваемых по делу об убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области нет. Об этом изданию NEWS.ru рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, комментируя распространившиеся по СМИ данные о якобы причастности к преступлению братьев Анвара С. и Ильнара С. из Уфы.

«Подозреваемых нет. Существуют версии, которые следствие отрабатывает. Версии, о которых вы говорите, они появились в СМИ. И разные издания теперь сами дают опровержение», — уточнили в ведомстве.

Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в убийстве девушек подозревают Анвара С. Но молодой человек в беседе с NEWS.ru заявил, что не причастен к преступлению. Он уже в течение двух недель находится в Уфе. Юноша, предположительно, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из трех убитых студенток.

Позже также распространились данные, что к убийству девушек имеет отношение брат Анвара — Ильнар С.

Напомним, после тушения пожара в квартире одного из жилых зданий в городе Гае Оренбургской области обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Еще одну погибшую нашли во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они приехали из Башкирии, в Гае учились в медицинском колледже. Ход расследования этого дела взял под личный контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.