Подозреваемые в убийстве студенток в Гае обратятся в полицию

Только что разговаривала с Ильнаром. До этого всё это время общалась с Анваром, так как его сначала объявили подозреваемым. Оба в Уфе. Оба доступны. Анвар до этого звонил в полицию — разговаривал. Оба пойдут в ближайшее отделение полиции — будут доказывать, что они были в Уфе, у них полно свидетелей, у них есть чеки из магазинов. Уверены, что это не они. Будем доказывать, — подчеркнула собеседница.