Подозреваемые в убийстве студенток в Гае обратятся в полицию

Подозреваемые в убийстве трёх студенток в городе Гае (Оренбургская область) братья Анвар С. и Ильнар С. обратятся в одно из отделений полиции Уфы (Башкирия) — будут доказывать свою непричастность к преступлению, рассказала NEWS.ru родственница молодых людей. Она подчеркнула, что оба юноши сейчас в столице республики.
Только что разговаривала с Ильнаром. До этого всё это время общалась с Анваром, так как его сначала объявили подозреваемым. Оба в Уфе. Оба доступны. Анвар до этого звонил в полицию — разговаривал. Оба пойдут в ближайшее отделение полиции — будут доказывать, что они были в Уфе, у них полно свидетелей, у них есть чеки из магазинов. Уверены, что это не они. Будем доказывать, — подчеркнула собеседница.
Изначально Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в убийстве девушек подозревается Анвар С. Но молодой человек в беседе с NEWS.ru заявил о своей невиновности. Он уже две недели находится в Уфе. Молодой человек, по предварительным данным, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из трёх убитых девушек.
Позже появились данные, что к убийству трёх студенток причастен брат Анвара — Ильнар С.
После тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гай Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были уроженками Башкирии, а в регион приехали для прохождения учёбы в медицинском колледже. Ход расследования дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ранее стало известно, что две из трёх убитых в Гае девушек знали друг друга с детства и вместе поехали учиться в медколледж. До этого они жили в деревне Туембетово. Об этом рассказал отец погибшей студентки.