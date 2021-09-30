Как жители России и Украины пытались стать Человеком-пауком. Видео

Вечером в среду иностранец устроил настоящее представление в московском аэропорту Внуково - испанец залез под крышу здания терминала и не хотел спускаться. Закончилось все сравнительно благополучно - верхолаз сейчас в больнице с переломом лодыжки. Видео инцидента публиковал, в частности, Telegram-канал SHOT.

Желание оказаться на высоте нередко охватывает жителей разных стран, в том числе на бывшем постсоветском пространстве. На выполнение потенциально опасных трюков люди нередко решаются под воздействием алкоголя или изменяющих сознание веществ. Какие подвиги устраивали в России и на Украине любители острых ощущений – в подборке «Рамблера».

Так, недавно в московском метро был замечен пассажир, который решил подняться по эскалатору не совсем обычным способом. Рискуя здоровьем, он взбирался наверх по двигающимся перилам.

Другой случай произошел в украинском Борисполе 1 января 2019 года. Там пьяный мужчина залез на городскую елку. Добраться до верхушки праздничной конструкции хулигану не удалось, он упал, повредив гирлянду и несколько украшений.

В начале сентября 2021 года в житель Петербурга залез на 12-метровую рябину и провел там примерно час, требуя у прохожих позвонить его матери. Запись оказалась в распоряжении информационного портала Life.ru. Мужчина спустился вниз после того, как на место прибыли спасатели и уговорили верхолаза слезть с дерева.