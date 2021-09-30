Опубликовано видео задержания готовившего теракт неонациста во Владивостоке

ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке, который планировал устроить неонацист. Видео задержания злоумышленника появилось в распоряжении Telegram-канала «RT на русском».
По информации ведомства, правоохранители задержали лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения. Он занимался подготовкой теракта с использованием самодельного взрывного устройства. При обыске в его жилище были обнаружены компоненты для бомбы, а также инструкции по ее изготовлению и применению и четыре единицы холодного оружия.