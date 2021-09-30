Установлена личность предполагаемого убийцы студенток под Оренбургом

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Предполагается, что это 18-летний Анвар С., сообщают «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

По предварительной информации, он встречался с 17-летней Айгиз Уметкуловой. Тело девушки нашли во дворе, в 100 метрах от дома, где она проживала в съемной квартире.

Ранее появились данные, что СК РФ в Оренбургской области возбудил уголовное дело из-за убийства трех человек, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти на месте пожара в квартире одного из жилых зданий в городе Гае. Об этом 30 сентября сообщалось на сайте СУ СК России по региону.

На данный момент установлено, что погибшим было 17, 18 и 19 лет, они проживали вместе, уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

«Их возраст установлен, им было 17, 18 и 19 лет. Они проживали вместе в съемном жилье и учились в местном образовательном учреждении», — цитирует его ТАСС.

Также известно, что погибшие студентки не были местными жительницами, они приехали в город учиться.