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Установлена личность предполагаемого убийцы студенток под Оренбургом

Анна Безрукова
1 час назад

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай Оренбургской области. Предполагается, что это 18-летний Анвар С., сообщают «Известия».

Установлена личность предполагаемого убийцы студенток под Оренбургом
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, он встречался с 17-летней Айгиз Уметкуловой. Тело девушки нашли во дворе, в 100 метрах от дома, где она проживала в съемной квартире.

Ранее появились данные, что СК РФ в Оренбургской области возбудил уголовное дело из-за убийства трех человек, тела которых были найдены с признаками насильственной смерти на месте пожара в квартире одного из жилых зданий в городе Гае. Об этом 30 сентября сообщалось на сайте СУ СК России по региону.

Появилось видео с места убийства студенток в Гае

На данный момент установлено, что погибшим было 17, 18 и 19 лет, они проживали вместе, уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радик Галимов.

«Их возраст установлен, им было 17, 18 и 19 лет. Они проживали вместе в съемном жилье и учились в местном образовательном учреждении», — цитирует его ТАСС.

Также известно, что погибшие студентки не были местными жительницами, они приехали в город учиться.

Телеканал РЕН ТВ сразу после трагедии сообщал, что девушек якобы зарубили топором, а далее подожгли квартиру для сокрытия следов преступления. Но позже в К РФ опровергли эту версию. Там пояснили, что на телах погибших выявили множество колото-резаных ран, передавало РИА Новости.

Происшествия,СКР,МВД,РЕН ТВ,газета "Известия",РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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