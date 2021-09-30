Украинский адвокат и польский политолог подрались из-за Донбасса

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Украинский адвокат ударила по лицу польского политолога в прямом эфире

Газета.Ru
38 минут назад

На Первом канале во время прямого эфира ток-шоу "Время покажет" украинский адвокат Татьяна Монтян ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу. Запись опубликована на YouTube-канале.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рукоприкладством закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что ее оппонент смеется над пострадавшими в конфликте. При этом адвокат высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она "подойти и дать эксперту по физиономии".

В ходе дальнейших дебатов спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян смогла нанести удар по лицу Корейбы.

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Это не первый раз, когда страдает Корейба, в 2018 году российский политолог Дмитрий Куликов бросил в него стакан во время шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Кроме того, сам Соловьев часто выгоняет из своей студии неугодных ему экспертов — в апреле он удалил из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия,Татьяна Монтян,Дмитрий Куликов,Владимир Соловьев,
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