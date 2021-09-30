Украинский адвокат и польский политолог подрались из-за Донбасса

На Первом канале во время прямого эфира ток-шоу "Время покажет" украинский адвокат Татьяна Монтян ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу. Запись опубликована на YouTube-канале.

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Рукоприкладством закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что ее оппонент смеется над пострадавшими в конфликте. При этом адвокат высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она "подойти и дать эксперту по физиономии".

В ходе дальнейших дебатов спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян смогла нанести удар по лицу Корейбы.