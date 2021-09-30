Пожар на нефтехимическом заводе «Сибур» в Тобольске сняли на видео

«На нефтехимических производствах регулярно проводятся ремонтные воздействия для обеспечения надежной работы оборудования. Во время них оборудование частично останавливается, затем пускается вновь. Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле, которое является неотъемлемой частью пусковых операций. Это временное явление, процесс контролируемый. Воздействие на окружающую среду не превышает разрешенных нормативов», - уточнил представитель «Сибура» в одной из социальных сетей.