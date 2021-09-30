Пламя на нефтехимическом заводе «Сибур» в Тобольске сняли на видео

Сильное пламя на территории нефтехимического завода «Сибур» в Тобольске обеспокоил местных жителей. Видео появилось в telegram-канале «360tv».
На кадрах видно, как факел полыхает на территории завода.
Интенсивное горение факела на «ЗапСибНефтехиме» связано с проведением 29 сентября ремонтных работ на оборудовании. Факел является частью системы безопасности комплекса и обязательной составляющей любого нефтехимического предприятия. Для проведения текущих ремонтных работ проводится остановка и подготовка оборудования, находящиеся в нем углеводороды утилизируются на факеле с соблюдением всех норм, чем и обусловлено его интенсивное горение в этот период. Данные действия являются наиболее безопасными и используемыми во всем мире, изначально запланированными системами безопасности проекта, сообщили в пресс-службе «Сибура».
Также там уточнили, что из-за низкой облачности в темное время суток свет от факела рассеивается, создавая преувеличенный визуальный эффект.
"Предприятие работает в штатном режиме. Ремонтные работы завершены, в ближайшее время завершатся пусковые операции, - сообщили в компании. -Ведется постоянный экомониторинг. Даже в пик факельной активности предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. В частности, по данным на 29 и 30 сентября на границе санитарно- защитной зоны предприятия зафиксированы следующие максимальные значения:
Диоксид азота – 0,039 мг/м3 (в 5 раз меньше ПДК),
Диоксид серы – 0,011 (в 45 раз меньше ПДК)
Оксид углерода – 0,600 мг/м3 (в 8,3 раза меньше ПДК)
Пыль – 0,011 мг/м3 (в 50 раз меньше ПДК)".