Пламя на нефтехимическом заводе «Сибур» в Тобольске сняли на видео

Интенсивное горение факела на «ЗапСибНефтехиме» связано с проведением 29 сентября ремонтных работ на оборудовании. Факел является частью системы безопасности комплекса и обязательной составляющей любого нефтехимического предприятия. Для проведения текущих ремонтных работ проводится остановка и подготовка оборудования, находящиеся в нем углеводороды утилизируются на факеле с соблюдением всех норм, чем и обусловлено его интенсивное горение в этот период. Данные действия являются наиболее безопасными и используемыми во всем мире, изначально запланированными системами безопасности проекта, сообщили в пресс-службе «Сибура».