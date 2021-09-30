Задержан забравшийся под крышу во Внуково пассажир

Мужчину, забравшегося под потолок терминала в московском аэропорту Внуково , задержали и передали сотрудникам полиции. Нарушителем порядка оказался гражданин Кубы . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах .

По информации издания, задержанный мужчина — гражданин Кубы. Сотрудники полиции уже допросили его по поводу происшествия. Мужчина объяснил свой поступок тем, что его пребывание в аэропорту затянулось на несколько дней. Обратный рейс, билет на который он не сумел обменять, был запланирован только на 3 октября. Этим инцидентом он хотел привлечь к себе внимание.