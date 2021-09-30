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Задержан забравшийся под крышу во Внуково пассажир

Елена Прошина
34 минуты назад

Мужчину, забравшегося под потолок терминала в московском аэропорту Внуково, задержали и передали сотрудникам полиции. Нарушителем порядка оказался гражданин Кубы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, задержанный мужчина — гражданин Кубы. Сотрудники полиции уже допросили его по поводу происшествия. Мужчина объяснил свой поступок тем, что его пребывание в аэропорту затянулось на несколько дней. Обратный рейс, билет на который он не сумел обменять, был запланирован только на 3 октября. Этим инцидентом он хотел привлечь к себе внимание.

Ранее сообщалось, что во Внуково мужчина забрался под крышу терминала и угрожал спрыгнуть. По предварительной информации, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия,Видео,Международный аэропорт Внуково,МВД,ИТАР-ТАСС,
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