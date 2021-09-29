Огромный столб огня заметили на заводе в Тобольске

В социальной сети ВКонтакте в паблике «ЧС Тобольск» появилось видео возгорания на промышленной площадке компании «Сибур». В ролике виден столб огня и дыма.

Точной информации о произошедшем пока нет. Местные жители и пользователи паблика «ЧС Тобольска» в комментариях разделились на два лагеря: по словам одних на промплощадке произошла авария, приведшая к пожару, другие утверждают, что это горение на факеле. В качестве доказательств каждая сторона предъявила фотографии из разных точек города.

Некоторые жители Тобольска начали переживать о выбросах химии в воздух с производства: «Тушите свою вонючку, у меня вся машина в пепле!», «Ладно на машине, сейчас вся эта пыль будет оседать на легких».

Сами представители компании «Сибур» пока не сделали никаких заявления на этот счет. На официальном сайте и соцсетях организации о произошедшем не разместили информации.

Отметим, что авторы видео, вызвавшего резонанс в паблике «ЧС Тобольск», наложили на него сирену из ужастика «Сайлент Хилл», на самом деле в реальности ее не было.