Россиянин заманил бывшего друга своей девушки и убил его

Подруга рассказала молодому человеку о своем бывшем друге, который был намного старше и начал насиловать ее, когда ей исполнилось 15 лет. Петербуржец решил отомстить педофилу: он завел в соцсетях фейковый аккаунт женщины, от ее имени познакомился с массажистом и назначил ему свидание. На встрече молодой человек нанес обидчику более 30 ударов ножом. Массажист скончался.