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Россиянин заманил бывшего друга своей девушки и убил его

Lenta.ru
58 минут назад

В Петербурге задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 30-летнего массажиста. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Россиянин заманил бывшего друга своей девушки и убил его
Фото: Telegram-канал «SHOT»Telegram-канал «SHOT»

Подруга рассказала молодому человеку о своем бывшем друге, который был намного старше и начал насиловать ее, когда ей исполнилось 15 лет. Петербуржец решил отомстить педофилу: он завел в соцсетях фейковый аккаунт женщины, от ее имени познакомился с массажистом и назначил ему свидание. На встрече молодой человек нанес обидчику более 30 ударов ножом. Массажист скончался.

Его тело было найдено в лесу Ленинградской области. Возмездие подозреваемый свершил в день рождения своей пострадавшей от педофила подруги.

Пару задержали в аэропорту Пулково, откуда они собирались вылететь в Ереван.

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