Директор крымского парка обвинил родителей в нападении тигра на ребенка

Директор крымского парка «Тайган», где тигр откусил годовалому ребенку палец, считает, что сопровождающие его взрослые грубо нарушили меры безопасности. Видеокомментарий Олег Зубков разместил на своем YouTube-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило, что вечером 26 сентября 22-летняя женщина с маленьким ребенком на территории парка «Тайган» поднесла младенца вплотную к клетке с хищными животными, перенеся его через защитное ограждение. По данным следствия, в результате ребенок получил повреждение руки. Сейчас он находится в больнице.

Зубков подтвердил, что 26 сентября тигр откусил палец годовалому малышу, которого держала на руках жительница Краснодара.

«Руководство парка считает, что данное происшествие было возможно исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности, конечно, прежде всего сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние дети не несут за себя ответственности», - сказал Зубков.

Он отметил, что каждый вольер имеет не только ограждение, но и предупреждающие таблички, что там сидят хищные животные.