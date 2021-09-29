Фанаты дрифта устроили хоровод вокруг машины ГИБДД в Крыму. Видео

В Симферополе группа молодых людей устроила хоровод вокруг автомобиля сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел 29 сентября 2021 года на парковке возле торгового центра «Южная Галерея». Там собрались несколько автоклубов для того, чтобы устроить соревнования по дрифту.
«Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены», — рассказали изданию в правоохранительных органах.