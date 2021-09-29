Фанаты дрифта устроили хоровод вокруг машины ГИБДД в Крыму. Видео

«Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены», — рассказали изданию в правоохранительных органах.