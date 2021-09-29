Воинскую часть потребовали расформировать после смерти солдат

Юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин призвал «расформировать к чертям собачьим» воинскую часть в Свердловской области, где за последние дни погибло два солдата-срочника. Как он заявил в беседе с NEWS.ru, личный состав стоит «раскидать» по другим формированиям, после чего уже выяснять обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что один из служащих, по предварительным данным, совершил самоубийство. Латынин обвинил в этом отсутствие работы командования части с военнослужащими.

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«Если они не могли адаптироваться в коллективе, почему им доверили оружие? Почему не отправляли в психиатрическое отделение, к психологу, психиатру? У нас есть такой диагноз – расстройство адаптации. Из-за него могут не взять на службу, оно развивается и у военных. С таким диагнозом комиссуют. Гражданин, став военнослужащим, попадает в агрессивную воинскую среду и не всегда может адаптироваться к суровым условиям военной службы», – заявил юрист.

Латынин отметил, что молодые призывники часто подвержены расстройству адаптации, а также страдают от неуставных отношений – «дедовщины». Военнослужащие более раннего срока призыва уже понимают, «что и как» в воинской части, а потому им проще переносить тягости военной жизни.

«Молодые же ребята ничего не знают о службе, они как раз и подвержены неуставным отношениям и дезадаптации», —добавил юрист.

По словам Латынина, причиной трагедии могла стать «бездарная работа офицеров и психолога», которые должны выявлять подобных срочников и проводить с ними работу.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева добавила, что на воинскую часть не было жалоб, или же военнослужащие к ним просто не обращались.

«Мое предположение – это два связанных случая, звенья одной цепи. Но я же не прокурор и не следователь, они сами разберутся», – добавила она.

Напомним, что 28 сентября из воинской части под поселком Свободный в Свердловской области сбежал солдат-срочник. Позднее его обнаружили мертвым в лесном массиве неподалеку от места прохождения службы. Предварительно, причиной смерти стал удар током – военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи.