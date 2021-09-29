Россиянин открыл стрельбу по коммунальщикам. Видео

Житель Каменска-Уральского открыл стрельбу по коммунальщикам, приехавшим подключить дом к отоплению. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте», в котором опубликовано видео инцидента.

Как уточняется, сначала мужчина вышел на свой балкон и стал кричать на работников коммунальных услуг, а также скидывать вниз пустые бутылки. После этого он спустился к подъезду с пневматическим оружием и начал палить из него. Одна из пуль попала в рабочего, другая – в припаркованный у дома автомобиль.