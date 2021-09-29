Стрельбу из внедорожника в Сочи сняли на видео

В Сочи неизвестные открыли стрельбу из окна внедорожника. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Любимый Сочи» во «ВКонтакте».
«Мужчины не поделили на дороге полосу и один из них решил показать свое превосходство при помощи пары выстрелов. Кто не узнал место – это Хостинский район, развязка у Центрального стадиона», – сообщает автор публикации.
По предварительным данным, водитель иномарки задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта, об этом сообщается в пресс-службе УВД по городу Сочи.