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Стрельбу из внедорожника в Сочи сняли на видео

Александр Кузьмин
29 сентября 2021

В Сочи неизвестные открыли стрельбу из окна внедорожника. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Любимый Сочи» во «ВКонтакте».

«Мужчины не поделили на дороге полосу и один из них решил показать свое превосходство при помощи пары выстрелов. Кто не узнал место – это Хостинский район, развязка у Центрального стадиона», – сообщает автор публикации.

По предварительным данным, водитель иномарки задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства конфликта, об этом сообщается в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Происшествия,Видео,МВД,
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