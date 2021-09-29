Появилось видео с места гибели пропавшего солдата-срочника на Урале

Сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» опубликовало снятое поисковиками видео с места обнаружения погибшего солдата-срочника в Свердловской области. На записи видны выжженная трава, вещи военнослужащего и опора ЛЭП.

Напомним, о гибели 20-летнего Ивана К., который проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, стало известно накануне. По предварительной версии, молодой человек собирал хворост и залез на опору линии электропередач, где получил сильный удар током. Все обстоятельства ЧП выясняет комиссия.