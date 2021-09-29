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Допрос предполагаемого педофила из Домодедова показали на видео

Александр Кузьмин
58 минут назад

В Домодедове по подозрению в приставании к несовершеннолетней девочке задержан 51-летний уроженец Ярославля. МВД России обнародовало видео его допроса, в ходе которого он признается, что был ранее судим и провел в местах лишения свободы 31 год.

Установлено, что накануне мужчина вступил в диалог с десятилетней школьницей на улице Восточной в подмосковном Домодедове под предлогом оказания помощи. Затем злоумышленник попытался совершить в отношении ребенка действия сексуального характера. Однако услышавшие детский крик прохожие помешали ему осуществить свой замысел. После задержания подозреваемого доставили в территориальное подразделение Следственного комитета России.

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