Драку из-за бензина на заправке в Великобритании сняли на видео

Из-за бензинового коллапса в Великобритании местные жители устраивают драки в очередях на автозаправках. Снятую очевидцем запись одного из таких инцидентов публикует издание The Sun в своем аккаунте в Twitter. По данным британского таблоида, потасовка между мотоциклистом и автомобилистом произошла на графстве Западный Суссекс.