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Драку из-за бензина на заправке в Великобритании сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Из-за бензинового коллапса в Великобритании местные жители устраивают драки в очередях на автозаправках. Снятую очевидцем запись одного из таких инцидентов публикует издание The Sun в своем аккаунте в Twitter. По данным британского таблоида, потасовка между мотоциклистом и автомобилистом произошла на графстве Западный Суссекс.

Нехватка топлива в Великобритании ощущается по всей стране. Из-за сложившейся ситуации закрыли десятки АЗС, на которых закончился бензин. В минувший понедельник десятки тысяч жителей были вынуждены остаться работать из дома.

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