Два солдата из одной и той же части на Урале совершили суицид

В Свердловской области совершил суицид солдат срочной службы. Трагедия произошла в той же воинской части, где накануне погиб военнослужащий. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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«Рядовой-срочник совершил самоубийство», - пояснил источник, уточнив, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области.

По данным осведомленного источника E1.RU самоубийство совершил 19-летний военнослужащий.

«Девятнадцатилетний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и совершил суицид. В часть направили проверку из Москвы», - пояснил он.

Ранее стало известно, что военнослужащий Екатеринбургского гарнизона пропал в лесном массиве рядом с той же воинской частью 27 сентября.