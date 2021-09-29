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На Урале погиб второй за два дня солдат-срочник

Алиса Селезнёва
29 сентября 2021

В Свердловской области совершил суицид солдат срочной службы. Трагедия произошла в той же воинской части, где накануне погиб военнослужащий. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Два солдата из одной и той же части на Урале совершили суицид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рядовой-срочник совершил самоубийство», - пояснил источник, уточнив, что речь идет о воинской части РВСН в Свердловской области.

По данным осведомленного источника E1.RU самоубийство совершил 19-летний военнослужащий.

«Девятнадцатилетний Михаил, повар, примерно в пять утра зашел за палатку и совершил суицид. В часть направили проверку из Москвы», - пояснил он.

Ранее стало известно, что военнослужащий Екатеринбургского гарнизона пропал в лесном массиве рядом с той же воинской частью 27 сентября.

Пропавшего солдата-срочника обнаружили мертвым

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что он был найден мертвым. Причиной гибели был назван удар током от опоры ЛЭП, на которую военнослужащий забрался, чтобы осмотреться.

Происшествия,Самоубийство,РВСН,МВД,ИТАР-ТАСС,
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