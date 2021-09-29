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Арестованный организатор восхождения на Эльбрус попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Полиция арестовала 50-летнего руководителя компании Elbrus Guide, организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли туристы. Видео появилось в telegram-канале «SHOT».

Трагедия произошла 23 сентября. Группа попала в бурю при спуске с горы, пять человек замерзли насмерть.

После задержания Алимова в Интернете появилась петиция за его освобождение. Авторы заявили, что считают арест избыточной мерой пресечения, так как Денис добровольно явился в СК и заключён под стражу за неумышленное преступление. Под этим подписались уже более 1600 человек.

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