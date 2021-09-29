Задержана супруга застрелившего сотрудника КГБ в Минске

В Белоруссии правоохранительные органы задержали супругу мужчины, который открыл огонь в сотрудника КГБ, сообщает БЕЛТА.

40-летняя женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Она снимала преступление на камеру и содействовала его совершению. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что видеосъемка велась с целью «хайпа». По данным ведомства, после проникновения в квартиру сотрудников КГБ, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья.

Стрелявший жил в квартире вместе с женой и маленьким сыном. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Как сообщалось ранее, сотрудник Комитета госбезопасности Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью.

Сотрудники правоохранительных органов выполняли отработку адресов в одной из квартир, в отношении них была открыта стрельба. Один из сотрудников умер на месте от полученных ранений.

Стрелявшему был 31 год. Он работал программистом IT-компании EPAM Systems.