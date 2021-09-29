В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Задержана супруга застрелившего сотрудника КГБ в Минске

Елена Прошина
47 минут назад

В Белоруссии правоохранительные органы задержали супругу мужчины, который открыл огонь в сотрудника КГБ, сообщает БЕЛТА.

40-летняя женщина задержана по подозрению в соучастии в убийстве. Она снимала преступление на камеру и содействовала его совершению. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что видеосъемка велась с целью «хайпа». По данным ведомства, после проникновения в квартиру сотрудников КГБ, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья.

Стрелявший жил в квартире вместе с женой и маленьким сыном. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

Как сообщалось ранее, сотрудник Комитета госбезопасности Белоруссии погиб в ходе операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью.

Сотрудники правоохранительных органов выполняли отработку адресов в одной из квартир, в отношении них была открыта стрельба. Один из сотрудников умер на месте от полученных ранений.

Стрелявшему был 31 год. Он работал программистом IT-компании EPAM Systems.

Антитеррористическая операция, по данным некоторых белорусских изданий, была фактически рейдом по домам тех, кто поддерживал протесты в Белоруссии в 2020 году.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,
31
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители